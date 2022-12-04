Глава Нацразведки США заявила, что в России невозможны угрожающие власти протесты

В России невозможно проведение протестов, которые могли бы угрожать власти, заявила глава Нацразведки США Эврил Хейнс.

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что подобным образом ситуация складывается в Иране и Китае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти.

В августе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пользе сменяемости власти в России, назвал его риторическим