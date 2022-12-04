Thestival.gr: со складов НАТО из Греции отправили большую партию боеприпасов

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Со складов НАТО в районе Козани на севере Греции в Македонии отправили большую партию боеприпасов — предполагается, что их планируется поставить на Украину.

«Грузовики с болгарскими и польскими номерами везут в неизвестном направлении боеприпасы, полученные ими со склада НАТО, расположенного недалеко от Родиани. Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину», — сообщает портал thestival.gr.

По словам жителей указанного района, около 20 грузовиков проехали к складам и обратно. 

Позже полиция Греции подтвердила, что осуществлялась перевозка боеприпасов, однако подробностей о том, куда и с какой целью, правоохранительные органы не уточнили.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

Кроме того, генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс заявил, что США и их союзники по НАТО договариваются с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине.

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