Поезд с американскими танками и бронемашинами сошёл с рельсов в греческом Александруполисе

В греческом городе Александруполис с рельсов сошёл вагон поезда с танками НАТО и контейнерами с неизвестным содержимым, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

В материале отмечается, что инцидент произошёл из-за вагона, который двигался по рельсам с малой скоростью, и из-за его веса колесо сошло с рельса и наклонилось в сторону.

К месту аварии подъехал кран, чтобы вернуть поезд на рельсы.

Портал уточняет, что в нём находились танки, бронемашины и контейнеры, которые накануне были выгружены в порту американским транспортным кораблём Endurance для армии Соединённых Штатов.

Также отмечается, что груз направлялся в балканские и балтийские страны для «усиления сил НАТО против России», однако содержимое контейнеров «могло предназначаться Украине».

29 ноября два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.