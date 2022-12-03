Fox News назвал тревожной тенденцией снижение уровня доверия американцев к своей армии
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В сюжете говорится, что у Пентагона наблюдаются трудности с набором новобранцев. Одной из причин Fox News называет потерю веры граждан США в своих военных.
«Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию», — заявила ведущая телеканала.
По её данным, уровень доверия к армии упал с 70% в 2018 году до 48% в текущем.
Ранее обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон заявил, что широкое распространение ожирения среди молодых американцев стало причиной недобора в армию.