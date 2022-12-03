В посольстве России назвали бездоказательными обвинения США в нарушениях религиозных прав

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Обвинения США в адрес России о причастности к грубым нарушениям религиозных прав граждан бездоказательны, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан. Причём тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы «освежить» формулировки с претензиями», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты рекомендовали Вашингтону обратить внимание на собственные изъяны, в числе которых — агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей.

В посольстве подчеркнули, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство.

Ранее Госдеп США внёс Россию в список стран, в которых наблюдается «систематическое и вопиющее нарушение религиозных свобод». 

Вместе с этим стало известно, что представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви (УПЦ).

В ведомстве пояснили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.

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