Пушков прокомментировал конфликт из-за финансирования между министрами в ФРГ

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и министром финансов Германии Кристианом Линднером на почве распределения финансов.

Речь идёт о просьбе Ламбрехт к Линднеру выделить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения.

«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже», — написал Пушков в своём Telegram.

Ранее газета Politico со ссылкой на письмо государственного секретаря Минфина страны Штеффена Зэбиша сообщала, что Линднер ответил отказом на запрос главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения в бундесвере. 

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии.

30 ноября глава Счётной палаты страны Кай Шеллер в ходе интервью медиагруппе RND обвинил правительство страны в сокрытии проблем государственного бюджета.

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