Макрон встретился с Маском в США

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о встрече с американским бизнесменом Илоном Маском в США.

«Сегодня днём я встретился с Илоном Маском... Мы обменялись мнениями о будущих зелёных промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — написал он в Twitter.

Французский лидер отметил стремление продолжить сотрудничество с компанией Twitter «для улучшения защиты детей в Интернете».

Ранее Макрон провёл диалог с президентом США Джо Байденом.

Байден подарил прибывшему в Соединённые Штаты французскому президенту зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями