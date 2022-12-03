Макрон встретился с Маском в США
«Сегодня днём я встретился с Илоном Маском... Мы обменялись мнениями о будущих зелёных промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — написал он в Twitter.
Французский лидер отметил стремление продолжить сотрудничество с компанией Twitter «для улучшения защиты детей в Интернете».
Ранее Макрон провёл диалог с президентом США Джо Байденом.
Байден подарил прибывшему в Соединённые Штаты французскому президенту зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями