Макрон встретился с Маском в США

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о встрече с американским бизнесменом Илоном Маском в США.

«Сегодня днём я встретился с Илоном Маском... Мы обменялись мнениями о будущих зелёных промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — написал он в Twitter.

Французский лидер отметил стремление продолжить сотрудничество с компанией Twitter «для улучшения защиты детей в Интернете».

Ранее Макрон провёл диалог с президентом США Джо Байденом.

Байден подарил прибывшему в Соединённые Штаты французскому президенту зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями

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