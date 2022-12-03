Посол России в США выразил соболезнования в связи со смертью Цзян Цзэминя

Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КНР Цзян Цзэминя по случаю его смерти.

В дипмиссии сообщили о посещении Антоновым китайского посольства в Вашингтоне, где он сделал запись в книге соболезнований.

«Под руководством Цзян Цзэминя Китай добился больших успехов в экономической и социальной сферах, существенно укрепил свои позиции на международной арене. Благодаря усилиям политика отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вышли на качественно новый уровень», — сообщается на странице посольства в Facebook*.

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь (1993—2003) умер 30 ноября, ему было 96 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя.

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