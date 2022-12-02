Белый дом прокомментировал заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным

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Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Белый дом прокомментировал заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным
  • Gettyimages.ru

Заявление Кирби приводит ТАСС.

По его словам, Байден «чётко заявил» об отсутствии у него намерений говорить с российским президентом «прямо сейчас».

Он также сказал, что президент Соединённых Штатов не имел в виду, что сейчас пришло время для переговоров по ситуации на Украине.

Ранее Байден заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

В Кремле заявили, что Соединённые Штаты ставят такие условия переговоров по украинскому кризису, на которые российская сторона не готова пойти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что, в частности, это касается требования «ухода с Украины».

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