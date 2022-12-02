В МИД России заявили, что французские дипломаты замалчивают военные преступления ВСУ

Сотрудники МИД Франции отказываются принимать во внимание многочисленные военные преступления украинских военных и сознательно замалчивают их. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Российский МИД, комментируя данное сообщение, отметил, что так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России», создаваемый странами Запада, не будет иметь ничего общего с правосудием и станет очередной откровенно политизированной «судебной» инстанцией.