Кандидат на пост посла США в России высказалась о поставках российского урана
«Я готова подтвердить, что я определённо намерена поддерживать эти усилия и искать пути устранения данной стратегической уязвимости», — приводит РИА Новости ответ Трейси на вопрос о том, поддерживает ли она инициативу введения запрета на поставки урана из России в США.
Она отметила, что отказ от российского урана должен стать частью более широкой стратегии США и их союзников, направленной на снижение зависимости от российских энергоресурсов.
2 августа страны G7 заявили, что намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции и связанных с ней товаров из России.