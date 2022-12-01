Кандидат на пост посла США в России высказалась о поставках российского урана

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Кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси заявила, что приложит усилия по снижению зависимости от поставок российского урана.

«Я готова подтвердить, что я определённо намерена поддерживать эти усилия и искать пути устранения данной стратегической уязвимости», — приводит РИА Новости ответ Трейси на вопрос о том, поддерживает ли она инициативу введения запрета на поставки урана из России в США.

Она отметила, что отказ от российского урана должен стать частью более широкой стратегии США и их союзников, направленной на снижение зависимости от российских энергоресурсов.

2 августа страны G7 заявили, что намерены снижать зависимость от российской ядерной продукции и связанных с ней товаров из России.

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