Историк Файджес: западная помощь Киеву может прекратиться после победы Трампа на выборах

Запад может перестать помогать Киеву в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

Об этом в интервью Welt заявил британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — заявил он.

Файджес отметил, что многое будет зависеть от готовности Запада «идти до конца».

Ранее Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.