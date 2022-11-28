Историк Файджес: западная помощь Киеву может прекратиться после победы Трампа на выборах
Об этом в интервью Welt заявил британский историк, специалист по России Орландо Файджес.
«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», — заявил он.
Файджес отметил, что многое будет зависеть от готовности Запада «идти до конца».
Ранее Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.
Газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.