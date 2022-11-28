Стано: в Евросоюзе рассмотрят просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз изучит возможности переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — приводят его слова «Известия».

Он отметил, что любая поправка к мерам ЕС должна быть единогласно принята государствами — членами совета.

При этом достаточное количество платёжных каналов сегодня остаётся открытым, поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не были отключены от SWIFT, уточнил Стано.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT.