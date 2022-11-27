Власти Никарагуа выразили соболезнования Лукашенко в связи со смертью Макея

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо выразили соболезнования белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

«От имени народа и правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа, а также от себя лично выражаем самые искренние соболезнования и солидарность вам, братскому народу Белоруссии, особенно родственникам и друзьям Владимира Макея», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза сообщило, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже выразил соболезнования в связи со смертью Макея.