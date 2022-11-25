В постпредстве России в ЮНЕСКО заявили, что организация достигла апогея политизации

Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявили в постпредстве России в организации.

«К сожалению, политизация в ЮНЕСКО в последнее время достигла своего апогея. Начало сессии было омрачено недобросовестным исполнением Францией своих обязательств в качестве страны-хозяйки», — приводит заявление РИА Новости.

Речь идёт о том, что Париж не смог своевременно обеспечить двух российских дипломатов визами.

Также в постпредстве отметили, что сессия была политизирована рядом стран, которые намеренно пытались подменить повестку дня на вопросы безопасности журналистов и свободу слова «в контексте продвижения своих геополитических интересов».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО.