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Лавров проведёт 1 декабря пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт 1 декабря пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Лавров проведёт 1 декабря пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«1 декабря состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по проблематике европейской безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на ресурсах российского дипведомства.

Ранее стало известно, что Лавров 27—28 ноября посетит белорусскую столицу, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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