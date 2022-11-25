Глава МИД России Сергей Лавров проведёт 1 декабря пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«1 декабря состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по проблематике европейской безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на ресурсах российского дипведомства.

Ранее стало известно, что Лавров 27—28 ноября посетит белорусскую столицу, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.