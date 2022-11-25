В Москве пообещали ответить на решение Лейпцига переименовать улицу с генконсульством

Россия даст ответ на недружественный шаг со стороны Лейпцига о переименовании улицы, где находится российское генконсульство, заявил генеральный консул Алексей Дронов.

«Официальное уведомление о переименовании улицы Турмгутштрассе в Борис-Романченко-штрассе генконсульство не получало. Вместе с тем из различных источников, в том числе интернет-сайта города Лейпцига, известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что генконсульство направило запрос с просьбой разъяснить механизмы и сроки реализации решения мэру города.

По словам Дронова, эти решения, тем не менее, не повлияют на работу генконсульства.

«Но Россия, безусловно, не оставит этот недружественный шаг местных властей без соответствующего ответа», — сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

Также замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.