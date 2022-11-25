CCTV: встреча Макрона с европейским бизнесом стала сигналом для США

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с европейским бизнесом послужила сигналом для США о том, что Европа стала защищать свои интересы, говорится в материале CCTV.

По словам автора статьи, на прошлой неделе Макрон устроил для предпринимателей из Европы банкет, который стал попыткой удержать их во Франции.

Автор отмечает, что США рассчитывают использовать конфликт России и Украины для того, чтобы заблокировать стратегическую автономию Европы и переманить европейскую обрабатывающую промышленность.

«Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом», — говорится в материале.

Ранее главы Минэкономики Франции и ФРГ Брюно Ле Мэр и Роберт Хабек заявили о договорённости между странами защитить европейскую промышленность от влияния закона США, который нарушает правила конкуренции.