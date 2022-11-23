Узнать больше

В США предложили Израилю помощь в связи с терактами в Иерусалиме

Короткая ссылка
В США предложили израильскому правительству помощь на фоне терактов в Иерусалиме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В США предложили Израилю помощь в связи с терактами в Иерусалиме
  • Gettyimages.ru

«Мы безоговорочно осуждаем акты террора в Иерусалиме. США предложили всю надлежащую помощь правительству Израиля, которое расследует нападение и работает над тем, чтобы привлечь виновных к ответу», — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Представитель Белого дома подчеркнула нерушимость приверженности США обеспечению безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и более десяти пострадали в результате взрывов в Иерусалиме на двух автобусных остановках. Полиция рассматривает версию теракта.

В посольстве России заявили, что среди пострадавших не было россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить