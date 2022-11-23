В США предложили Израилю помощь в связи с терактами в Иерусалиме

В США предложили израильскому правительству помощь на фоне терактов в Иерусалиме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы безоговорочно осуждаем акты террора в Иерусалиме. США предложили всю надлежащую помощь правительству Израиля, которое расследует нападение и работает над тем, чтобы привлечь виновных к ответу», — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Представитель Белого дома подчеркнула нерушимость приверженности США обеспечению безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и более десяти пострадали в результате взрывов в Иерусалиме на двух автобусных остановках. Полиция рассматривает версию теракта.

В посольстве России заявили, что среди пострадавших не было россиян.