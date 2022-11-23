В США предложили Израилю помощь в связи с терактами в Иерусалиме
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«Мы безоговорочно осуждаем акты террора в Иерусалиме. США предложили всю надлежащую помощь правительству Израиля, которое расследует нападение и работает над тем, чтобы привлечь виновных к ответу», — говорится в заявлении Жан-Пьер.
Представитель Белого дома подчеркнула нерушимость приверженности США обеспечению безопасности Израиля.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и более десяти пострадали в результате взрывов в Иерусалиме на двух автобусных остановках. Полиция рассматривает версию теракта.
В посольстве России заявили, что среди пострадавших не было россиян.