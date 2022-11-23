Швейцария ввела эмбарго на поставки военной продукции России и Украине
- Gettyimages.ru
«Федеральный совет также ввёл эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учётом нейтрального статуса Швейцарии», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ранее запрет осуществлялся на основе законодательства, регулирующего военное имущество и контроль за имуществом.
Ранее сообщалось, что Швейцария одобрила введение ценового потолка на российскую нефть.