﻿Euractiv: военные НАТО и России договорились соблюдать осторожность в Чёрном море

Военные Североатлантического альянса и России договорились соблюдать осторожность в Чёрном море, чтобы не допустить конфликтных ситуаций.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

Как утверждает источник, соответствующая договорённость была недавно достигнута между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром.

В том числе они договорились не позволять военным кораблям обеих сторон плавать в непосредственной близости друг от друга, говорится в сообщении.

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что «массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта».

Позже в Минобороны России опровергли сообщения ряда западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Чёрном море.

В оборонном ведомстве заявили, что опубликованная информация о достижении некой договорённости с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Чёрном море» является вымыслом от начала до конца.