Автор National Interest рассказал об ошибках США в ситуации вокруг спецоперации России
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Такое мнение он выразил в статье для The National Interest.
Одной из ошибок, которые совершает администрация США, он считает преждевременные и чрезмерные реакции на сиюминутные изменения на Украине.
Также Пиллар отмечает «недостаточное внимание к интересам другой стороны».
Аналитик подчёркивает, что «было бы неплохо договориться о прекращении конфликта», когда ход событий на поле боя складывается в пользу «хороших парней», однако противник «хочет того же для себя».
Когда обе стороны стоят на таких позициях — это «рецепт отсутствия мирных переговоров и бесконечной войны», пишет он.
При этом ошибкой является как отсрочка переговоров в надежде на «продолжение военных успехов», так и предположения о том, что «успехи прошлого будут распространяться на будущее».
Кроме того, Пиллар обращает внимание на опасность «иллюзии победы» украинской стороны.
Как ранее заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, Пентагон в публичных выступлениях представляет ситуацию на Украине не так, как в отчётах для Белого дома.