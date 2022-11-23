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Автор National Interest рассказал об ошибках США в ситуации вокруг спецоперации России

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На фоне российской спецоперации на Украине в Соединённых Штатах сложился «ущербный дискурс», а дебаты вокруг того, как урегулировать конфликт, выявили недостатки американской внешней политики, считает научный сотрудник Центра исследований в области безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Автор National Interest рассказал об ошибках США в ситуации вокруг спецоперации России
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Такое мнение он выразил в статье для The National Interest.

Одной из ошибок, которые совершает администрация США, он считает преждевременные и чрезмерные реакции на сиюминутные изменения на Украине.

Также Пиллар отмечает «недостаточное внимание к интересам другой стороны».

Аналитик подчёркивает, что «было бы неплохо договориться о прекращении конфликта», когда ход событий на поле боя складывается в пользу «хороших парней», однако противник «хочет того же для себя».

Когда обе стороны стоят на таких позициях — это «рецепт отсутствия мирных переговоров и бесконечной войны», пишет он.

При этом ошибкой является как отсрочка переговоров в надежде на «продолжение военных успехов», так и предположения о том, что «успехи прошлого будут распространяться на будущее».

Кроме того, Пиллар обращает внимание на опасность «иллюзии победы» украинской стороны.

Как ранее заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, Пентагон в публичных выступлениях представляет ситуацию на Украине не так, как в отчётах для Белого дома.

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