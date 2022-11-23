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Обозреватель AC Девлин: Запад не простит Киеву самостоятельных переговоров с Москвой

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Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на комментарии после него президента Украины Владимира Зеленского показала, что Киеву «простят» всё, кроме самостоятельных переговоров с Москвой.

Девлин пишет, что, несмотря на недавно произошедший инцидент, Зеленский незамедлительно попросил у Запада больше помощи, настаивая на применении Пятой статьи Устава НАТО.

«Вероятность того, что данный конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую или ядерную войну, похоже, не смутила Зеленского», — пишет обозреватель.

Девлин также отмечает, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг «из кожи вон лез», чтобы оправдать Украину в данном инциденте.

Кроме того, по его мнению, Украина получила от Запада «сигнал», что она может лишиться его поддержки только в том случае, если попытается «самостоятельно урегулировать конфликт дипломатическим путём».

19 ноября издание Global Times сообщило, что западные страны начинают уставать от риторики президента Украины Владимира Зеленского и его отказов от переговоров с Россией.

21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

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