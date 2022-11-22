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В Белом доме сообщили, что Байдену проведут ежегодную оценку здоровья

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Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме сообщили, что Байдену проведут ежегодную оценку здоровья
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

По её словам, в настоящее время состояние здоровья Байдена оценивается как хорошее, он поддерживает активный образ жизни.

Ранее Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке.

Летом Байден упал с велосипеда во время велопрогулки в штате Делавэр.

На распространённом в соцсетях видео президент едет на велосипеде, подъезжает к журналистам, останавливается и падает набок.

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