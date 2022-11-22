В Белом доме сообщили, что Байдену проведут ежегодную оценку здоровья
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«Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
По её словам, в настоящее время состояние здоровья Байдена оценивается как хорошее, он поддерживает активный образ жизни.
Ранее Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке.
Летом Байден упал с велосипеда во время велопрогулки в штате Делавэр.
На распространённом в соцсетях видео президент едет на велосипеде, подъезжает к журналистам, останавливается и падает набок.