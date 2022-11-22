В Пентагоне приветствовали сохранение открытых каналов связи с Китаем

В Пентагоне приветствовали сохранение открытых каналов для диалога с Китаем, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

«Вы видите открытые линии коммуникации, которые мы приветствуем, и хотим продолжать видеть эти каналы коммуникации восстановленными и открытыми», — цитирует её РИА Новости.

По словам Сингх, в ведомстве будут рады сообщить о новом диалоге Пекина и Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в начале 2023 года он планирует посетить Китай по поручению президента Джо Байдена.

Впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 не стала перезагрузкой отношений между странами.