Узнать больше

В Пентагоне приветствовали сохранение открытых каналов связи с Китаем

Короткая ссылка
В Пентагоне приветствовали сохранение открытых каналов для диалога с Китаем, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
В Пентагоне приветствовали сохранение открытых каналов связи с Китаем
  • Gettyimages.ru
  • © Karin Slade

«Вы видите открытые линии коммуникации, которые мы приветствуем, и хотим продолжать видеть эти каналы коммуникации восстановленными и открытыми», — цитирует её РИА Новости.

По словам Сингх, в ведомстве будут рады сообщить о новом диалоге Пекина и Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в начале 2023 года он планирует посетить Китай по поручению президента Джо Байдена.

Впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 не стала перезагрузкой отношений между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить