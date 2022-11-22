Reuters: в МАГАТЭ намерены активизировать контроль за иранским ядерным объектом в Фордо

В МАГАТЭ приняли резолюцию, обязывающую Иран сотрудничать с международной организацией в сфере контроля за ядерным объектом в Фордо.

«Гендиректор Рафаэль Гросси уведомил сегодня, что Иран начал производить высокообогащённый до 60% уран с использованием двух каскадов центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо в дополнение к производству, которое ведётся в Натанзе с апреля 2021 года», — приводит сообщение Reuters.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда.