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Reuters: в МАГАТЭ намерены активизировать контроль за иранским ядерным объектом в Фордо

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В МАГАТЭ приняли резолюцию, обязывающую Иран сотрудничать с международной организацией в сфере контроля за ядерным объектом в Фордо.
Reuters: в МАГАТЭ намерены активизировать контроль за иранским ядерным объектом в Фордо
  • AFP
  • © ALEX HALADA

«Гендиректор Рафаэль Гросси уведомил сегодня, что Иран начал производить высокообогащённый до 60% уран с использованием двух каскадов центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо в дополнение к производству, которое ведётся в Натанзе с апреля 2021 года», — приводит сообщение Reuters.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда.

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