WSJ: Запад может 23 ноября согласовать потолок цен на нефть из России на уровне $60—70
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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«США и союзники намерены договориться об уровне предела цен на российскую нефть в среду, чиновники обсуждают его установку в $60 за баррель», — говорится в сообщении.
При этом потолок цен могут установить на уровне $70, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря, отмечает газета.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим потолки цен на энергоресурсы.