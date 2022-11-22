WSJ: Запад может 23 ноября согласовать потолок цен на нефть из России на уровне $60—70

Соединённые Штаты и союзники могут в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60—70.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США и союзники намерены договориться об уровне предела цен на российскую нефть в среду, чиновники обсуждают его установку в $60 за баррель», — говорится в сообщении.

При этом потолок цен могут установить на уровне $70, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря, отмечает газета.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим потолки цен на энергоресурсы.