В США заявили, что не ведут консультаций с Россией в связи с операциями Турции в САР

Соединённые Штаты не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с русскими по поводу турецких операций в Сирии», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Кирби отметил, что США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.