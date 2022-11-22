В США заявили, что не ведут консультаций с Россией в связи с операциями Турции в САР
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«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с русскими по поводу турецких операций в Сирии», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.
Кирби отметил, что США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.