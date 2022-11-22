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Кубинский президент заявил о неприемлемости расширения НАТО к российским границам

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Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил о неприемлемости расширения инфраструктуры НАТО к российским границам.
Кубинский президент заявил о неприемлемости расширения НАТО к российским границам
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Об этом он сказал в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, передаёт ТАСС. 

По его словам, в понимании Кубы истоки текущего конфликта заключаются в манипуляциях США, поскольку Москва предупреждала мир давно, что наступление НАТО к границам России просто неприемлемо.

Также он высказал мнение, что европейские страны полностью подчиняются интересам США.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад.

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