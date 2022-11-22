Кубинский президент заявил о неприемлемости расширения НАТО к российским границам
- AP
- © Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Об этом он сказал в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, передаёт ТАСС.
По его словам, в понимании Кубы истоки текущего конфликта заключаются в манипуляциях США, поскольку Москва предупреждала мир давно, что наступление НАТО к границам России просто неприемлемо.
Также он высказал мнение, что европейские страны полностью подчиняются интересам США.
Путин, в свою очередь, заявил, что Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад.