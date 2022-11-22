Минск и Сахалин договорились увеличить взаимные поставки сельхозпродукции и техники
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«Стороны достигли договорённости об увеличении взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, а также по сотрудничеству в сфере мелиорации», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
По данным министерства, за девять месяцев 2022 года товарооборот между российским регионом и Белоруссией вырос в 3,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.
Одно из направлений — машиностроение.