Минск и Сахалин договорились увеличить взаимные поставки сельхозпродукции и техники

Белоруссия и Сахалинская область договорились о наращивании поставок на взаимной основе сельхозпродукции, техники и оборудования, заявили в Минсельхозе республики.

«Стороны достигли договорённости об увеличении взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, а также по сотрудничеству в сфере мелиорации», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

По данным министерства, за девять месяцев 2022 года товарооборот между российским регионом и Белоруссией вырос в 3,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.

Одно из направлений — машиностроение.