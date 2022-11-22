На Украине подготовили новые санкции против 3 тысяч представителей ВПК России
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Очередной крупный пакет санкций, в который вошли лица из числа военного руководства России, предприятия, учреждения военно-промышленного комплекса и связанные, аффилированные с поставкой российскому ВПК компании и физические лица, рекомендован на рассмотрение СНБО», — цитирует её РИА Новости.
Политик пояснила, что рестрикции вступят в силу после принятия соответствующего решения со стороны СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского ВПК.
Она также допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.