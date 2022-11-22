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На Украине подготовили новые санкции против 3 тысяч представителей ВПК России

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Украина подготовила пакет санкций против более 3 тыс. физических и юридических лиц из ВПК России, заявила глава Минэкономики, первый вице-премьер страны Юлия Свириденко.
На Украине подготовили новые санкции против 3 тысяч представителей ВПК России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Очередной крупный пакет санкций, в который вошли лица из числа военного руководства России, предприятия, учреждения военно-промышленного комплекса и связанные, аффилированные с поставкой российскому ВПК компании и физические лица, рекомендован на рассмотрение СНБО», — цитирует её РИА Новости.

Политик пояснила, что рестрикции вступят в силу после принятия соответствующего решения со стороны СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского ВПК.

Она также допустила сохранение части антироссийских санкций по завершении конфликта на Украине.

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