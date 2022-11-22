Эрдоган допустил, что Турция будет уничтожать террористов «танками и артиллерией»

Турция может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией» после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы знаем имена, места и профили террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией», — сказал он на церемонии открытия плотины в провинции Артвин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака. По информации турецкого Минобороны, были уничтожены штаб, туннели и склады РПК.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу перед этим рассказал, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.

По последним данным, за два дня операции ликвидированы 184 боевика.