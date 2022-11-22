Власти Бурунди намерены развивать сотрудничество с Россией в области атомной энергетики
«Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране», — приводит РИА Новости его слова на полях форума «АТОМЭКСПО».
Увизейе подчеркнул, что именно поэтому страна подписала дорожную карту и меморандум о взаимопонимании с «Росатомом».
«Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество», — добавил он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.