Власти Бурунди намерены развивать сотрудничество с Россией в области атомной энергетики

В Бурунди планируют развивать сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом сообщил министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности страны Ибрагим Увизейе.

«Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране», — приводит РИА Новости его слова на полях форума «АТОМЭКСПО».

Увизейе подчеркнул, что именно поэтому страна подписала дорожную карту и меморандум о взаимопонимании с «Росатомом».

«Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.