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Байден: американцы понятия не имеют о жертвах военнослужащих армии США

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Президент США Джо Байден заявил, что американцы «понятия не имеют» о тех жертвах, которые приносят военнослужащие армии страны.

Он сказал об этом во время выступления перед военнослужащими и их семьями на военной базе в штате Северная Каролина.

«Американский народ понятия не имеет о жертвах, которые вы приносите. Один процент вас представляет 99 % общества», — цитирует Байдена РИА Новости.

Президент подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден «очень ценят всё», что сделали американские военные.

26 октября американский лидер на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.

27 октября американское Министерство обороны опубликовало стратегию национальной обороны (СНО) США.

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