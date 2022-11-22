Байден: американцы понятия не имеют о жертвах военнослужащих армии США
Он сказал об этом во время выступления перед военнослужащими и их семьями на военной базе в штате Северная Каролина.
«Американский народ понятия не имеет о жертвах, которые вы приносите. Один процент вас представляет 99 % общества», — цитирует Байдена РИА Новости.
Президент подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден «очень ценят всё», что сделали американские военные.
26 октября американский лидер на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.
27 октября американское Министерство обороны опубликовало стратегию национальной обороны (СНО) США.