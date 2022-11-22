В Госдепе США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем

Госдеп Соединённых Штатов выразил разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом пишет РИА Новости.

«США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово», — цитирует агентство заявление.

Ранее премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в отказе от пути нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе.