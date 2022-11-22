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Лавров в Ереване примет участие во встречах по линии ОДКБ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 22 ноября, примет участие в мероприятиях по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как информирует РИА Новости, он примет участие в совете министров иностранных дел стран ОДКБ, а также в совместном заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов.

9 ноября российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к саммиту ОДКБ.

Кроме того, 11 ноября главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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