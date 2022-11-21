Financial Times: в немецком Лейпциге проходят протесты в поддержку России
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«Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — приводит слова одной из участниц демонстрации РИА Новости.
Кроме того, вышедшие на протесты потребовали от правительства Германии пересмотреть антироссийские санкции.
8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.