Финляндия вернёт России более 800 железнодорожных вагонов
- РИА Новости
Об этом сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.
«Некоторые из вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, подпадают под санкции, введённые ЕС, поэтому указанные вагоны были задержаны в Финляндии… Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение связано с рисками безопасности при хранении вагонов, а также с затратами ресурсов на их содержание.
Ранее арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.