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Финляндия вернёт России более 800 железнодорожных вагонов

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Финляндия вернёт российским владельцам более 800 железнодорожных вагонов, оказавшихся на территории страны из-за различных санкций.
Финляндия вернёт России более 800 железнодорожных вагонов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.

«Некоторые из вагонов, используемых в двусторонних железнодорожных перевозках, подпадают под санкции, введённые ЕС, поэтому указанные вагоны были задержаны в Финляндии… Вагоны будут переданы в Россию с исключительным разрешением», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение связано с рисками безопасности при хранении вагонов, а также с затратами ресурсов на их содержание.

Ранее арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

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