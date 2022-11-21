Еврокомиссия: закон США о снижении инфляции может навредить европейским компаниям

Закон США о снижении инфляции содержит элементы дискриминации, которые могут навредить европейским компаниям. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Акт о снижении инфляции содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран», — сказал он на третьем заседании Совета ЕС — США по торговле и технологиям.

Он добавил, что ЕС просит справедливости.

«Мы хотим и ожидаем, что к европейским компаниям и экспорту будут относиться в США так же, как к американским компаниям и экспорту относятся в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом.

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Джо Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.