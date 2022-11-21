Узнать больше

Еврокомиссия: закон США о снижении инфляции может навредить европейским компаниям

Короткая ссылка
Закон США о снижении инфляции содержит элементы дискриминации, которые могут навредить европейским компаниям. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Еврокомиссия: закон США о снижении инфляции может навредить европейским компаниям
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Акт о снижении инфляции содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран», — сказал он на третьем заседании Совета ЕС — США по торговле и технологиям.

Он добавил, что ЕС просит справедливости.

«Мы хотим и ожидаем, что к европейским компаниям и экспорту будут относиться в США так же, как к американским компаниям и экспорту относятся в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом.

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Джо Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить