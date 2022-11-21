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Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш

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Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.
Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщил Haber Turk.

В числе погибших есть ребёнок. 

Ранее стало известно, что Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.

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