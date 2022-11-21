Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш

Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.

Gettyimages.ru

© Westend61

Об этом сообщил Haber Turk. В числе погибших есть ребёнок. Ранее стало известно, что Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.