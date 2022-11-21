Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш
Три человека погибли и шесть пострадали при обстреле турецкого города Каркамыш со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщил Haber Turk.
В числе погибших есть ребёнок.
Ранее стало известно, что Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии.
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