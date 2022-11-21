Узнать больше

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Короткая ссылка
Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии, есть пострадавшие. Об этом сообщил Haber Turk.
Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

По его данным, по городу было выпущено четыре ракеты, одна из них попала в школу. 

На место обстрела выехали экстренные службы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

Как стало известно, по меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить