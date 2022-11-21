Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана с севера Сирии, есть пострадавшие. Об этом сообщил Haber Turk.

По его данным, по городу было выпущено четыре ракеты, одна из них попала в школу.

На место обстрела выехали экстренные службы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в страну с саммита G20 на Бали отдал приказ о проведении воздушной операции в Ираке и Сирии.

Как стало известно, по меньшей мере 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате ударов турецких ВВС по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.