Обозреватель Times: Россия обладает суверенитетом в отличие от Украины

Россию можно назвать суверенным государством, так как она не идёт на поводу западных стран, заявил обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью The New Yorker.

«Украина, вероятно, всё же не суверенная страна. А Россия — суверенная», — сказал журналист The New Yorker Исаак Хотинер. Калдуэлл согласился с данным высказыванием, заявив, что страна может считаться суверенной, только если она способна противостоять тенденциям, которые навязывают США и ЕС. Хотинер и Калдуэлл пришли к выводу, что президент России Владимир Путин разделяет традиционные представления о суверенитете. Ранее Путин заявил, что Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства.