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Обозреватель Times: Россия обладает суверенитетом в отличие от Украины

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Россию можно назвать суверенным государством, так как она не идёт на поводу западных стран, заявил обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью The New Yorker.

«Украина, вероятно, всё же не суверенная страна. А Россия — суверенная», — сказал журналист The New Yorker Исаак Хотинер.

Калдуэлл согласился с данным высказыванием, заявив, что страна может считаться суверенной, только если она способна противостоять тенденциям, которые навязывают США и ЕС.

Хотинер и Калдуэлл пришли к выводу, что президент России Владимир Путин разделяет традиционные представления о суверенитете.

Ранее Путин заявил, что Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства.

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