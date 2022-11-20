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Посол: Индонезия уважает решение Путина не ехать на саммит G20

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Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Джакарта уважительно относится к решению российского президента Владимира Путина не приезжать на саммит G20 на Бали.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — цитирует РИА Новости Тавареса.

По его словам, в целом саммит прошёл успешно.

Он добавил, что, несмотря на сложности, саммит достиг поставленных целей.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия на полях саммита G20 в Индонезии обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

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