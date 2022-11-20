Украинские активисты напали на проводивших акцию в поддержку Донбасса французов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия, основателя движения SOS Donbass Анну Новикову-Бернэ.
«Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться», — сказала Новикова-Бернэ.
По её словам, всех участников потасовки забрали в полицию.
5 ноября стало известно, что в Риме около 30 тыс. человек принимают участие в шествии «Европа за мир» с требованием прекратить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс.