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Украинские активисты напали на проводивших акцию в поддержку Донбасса французов

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В Париже украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия, основателя движения SOS Donbass Анну Новикову-Бернэ.

«Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться», — сказала Новикова-Бернэ.

По её словам, всех участников потасовки забрали в полицию.

5 ноября стало известно, что в Риме около 30 тыс. человек принимают участие в шествии «Европа за мир» с требованием прекратить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. 

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