TNI: Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией

Украинские власти опасаются прихода к власти в Соединённых Штатах в 2024 году сторонника запуска переговорного процесса с Россией, пишет журнал The National Interest.

«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается в статье, Украина опасается перспективы лишиться поддержки со стороны западных стран.

Ранее стало известно, что Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.