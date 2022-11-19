TNI: Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией
«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией», — говорится в материале.
Кроме того, отмечается в статье, Украина опасается перспективы лишиться поддержки со стороны западных стран.
Ранее стало известно, что Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.