Болгарский генерал Бояджиев назвал дискредитацию идеи переговоров целью инцидента в Польше
«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — приводит его слова РИА Новости.
По мнению генерала, кому-то выгоден затяжной характер украинского конфликта, поскольку это позволяет зарабатывать деньги от продажи оружия.
Бояджиев также подверг критике поставку вооружения Украине со стороны Болгарии.
15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.