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Болгарский генерал Бояджиев назвал дискредитацию идеи переговоров целью инцидента в Польше

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Болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg не исключил, что целью провокации с падением ракеты на территории Польши могла быть дискредитация идеи диалога между Россией и Украиной.

«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению генерала, кому-то выгоден затяжной характер украинского конфликта, поскольку это позволяет зарабатывать деньги от продажи оружия.

Бояджиев также подверг критике поставку вооружения Украине со стороны Болгарии.

15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

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