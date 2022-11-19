WP: в украинских войсках признали, что в Польше могла упасть ракета ВСУ
«Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что во время российских ударов по украинской инфраструктуре во вторник было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения», — говорится в сообщении.
Игнат также настоял на тщательном расследовании этого инцидента.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.
Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.