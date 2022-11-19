WP: в украинских войсках признали, что в Польше могла упасть ракета ВСУ

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не исключил, что на территории Польши могли упасть обломки украинской ракеты. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что во время российских ударов по украинской инфраструктуре во вторник было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения», — говорится в сообщении.

Игнат также настоял на тщательном расследовании этого инцидента.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.