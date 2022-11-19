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В Белом доме обвинили Россию в «отказе от серьёзных переговоров» по обмену заключёнными

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В Белом доме выступили с обвинением в адрес России за «отказ от серьёзных переговоров» по вопросу обмена заключёнными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли», — цитирует её РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что перспектива обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на одного из граждан США сохраняется.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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