Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения ракеты в Польше

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения ракеты ВСУ в районе Пшеводув и подробности «ракетного инцидента».

Согласно данным издания, украинская система ПВО сработала на перехват российской ракеты Х-101, целью которой была Добротворская ТЭС.

При этом отмечается, что данная ТЭС расположена к северо-востоку от Львова, однако ракета ВСУ была запущена в направлении северо-запада.

«В окрестностях Львова размещена украинская единица ПВО, оборудованная С-300. Это система 1970-х годов, она имеет радиус действия около 200 км и боеголовку со 130 кг взрывчатого вещества», — приводит РИА Новости слова авторов статьи.

Украинская ПВО, уточняется, запустила на перехват два или три снаряда, но один из них не самоуничтожился после промаха по цели и упал в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.