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Reuters: не все лидеры G20 осудили конфликт на Украине

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Не все участники саммита G20 на Бали осудили конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на декларацию по итогам мероприятия.
Reuters: не все лидеры G20 осудили конфликт на Украине
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«Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине... но были и другие взгляды», — говорится в сообщении.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России. При этом Москва настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен «играть полезную роль» и продолжать переговоры с Москвой и Киевом.

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