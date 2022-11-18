Reuters: не все лидеры G20 осудили конфликт на Украине

Не все участники саммита G20 на Бали осудили конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на декларацию по итогам мероприятия.

«Большинство членов (G20) решительным образом осудили войну на Украине... но были и другие взгляды», — говорится в сообщении.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России. При этом Москва настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен «играть полезную роль» и продолжать переговоры с Москвой и Киевом.